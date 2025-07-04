Украинские специалисты восстановили линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Украинские специалисты восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена из-за обстрелов рф, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Энергетики оперативно восстановили работу одной из линий электропередачи, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за обстрелов РФ - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 21:11 воздушная линия снова подключена к ЗАЭС. Станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины.

В то же время ситуация на временно оккупированной станции остается сложной. Запорожская АЭС остается только на одном источнике питания - резюмировали в Минэнерго.

Напомним

Как сообщал УНН, россия ударила по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с объединенной энергосистемой Украины. Атомный объект снова остался без необходимого для стабильной работы питания.