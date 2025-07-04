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Украинские специалисты восстановили линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 125 просмотра

Украинские энергетики восстановили поврежденную линию электропередачи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция снова получает электроэнергию, но остается на одном источнике питания.

Украинские специалисты восстановили линию питания оккупированной Запорожской АЭС

Украинские специалисты восстановили линию питания временно оккупированной Запорожской АЭС, которая была повреждена из-за обстрелов рф, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Энергетики оперативно восстановили работу одной из линий электропередачи, соединяющей временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины, которая была повреждена из-за обстрелов РФ 

- говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 21:11 воздушная линия снова подключена к ЗАЭС. Станция снова получает электроэнергию из энергосети Украины.

В то же время ситуация на временно оккупированной станции  остается сложной. Запорожская АЭС остается только на одном источнике питания 

- резюмировали в Минэнерго.

Напомним

Как сообщал УНН, россия ударила по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с объединенной энергосистемой Украины. Атомный объект снова остался без необходимого для стабильной работы питания.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Министерство энергетики Украины
Запорожская атомная электростанция
Украина
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