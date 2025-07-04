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Українські фахівці відновили лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 313 перегляди

Українські енергетики відновили пошкоджену лінію електропередачі, що з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Станція знову отримує електроенергію, але залишається на одному джерелі живлення.

Українські фахівці відновили лінію живлення окупованої Запорізької АЕС

Українські фахівці відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка була пошкоджена через обстріли рф, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Енергетики оперативно відновили роботу однієї з ліній електропередачі, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через обстріли рф 

- йдеться у повідомленні.

За даними відомства, о 21:11 повітряну лінію знову підʼєднано до ЗАЕС. Станція знову отримує електроенергію з енергомережі України.

Водночас ситуація на тимчасово окупованій станції  залишається складною. Запорізька АЕС залишається лише на одному джерелі живлення 

- резюмували в Міненерго.

Нагадаємо

Як повідомялв УНН, росія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) із об’єднаною енергосистемою України. Атомний об'єкт знову залишився без необхідного для стабільної роботи живлення.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Міністерство енергетики України
Запорізька АЕС
Україна
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