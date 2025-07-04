Удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції

росія вдарила по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) із об’єднаною енергосистемою України. Атомний об'єкт знову залишився без необхідного для стабільної роботи живлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство енергетики України у Telegram.

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Повідомляється, що пошкоджена лінія електропередач дозволяла підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки.

З початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту. Це черговий акт ядерного терору росіян! - наголосили у Міненерго.

На ЗАЕС критично впав рівень води у водосховищі-охолоджувачі