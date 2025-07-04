Удар оккупантов вызвал блэкаут на Запорожской атомной электростанции

россия нанесла удар по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с объединенной энергосистемой Украины. Атомный объект снова остался без необходимого для стабильной работы питания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

Детали

Сообщается, что поврежденная линия электропередач позволяла поддерживать собственные нужды для обеспечения уровня радиационной безопасности.

С начала полномасштабного вторжения ЗАЭС уже 8 раз пережила полный блэкаут и неоднократно оказывалась на грани блэкаута. Это очередной акт ядерного террора россиян! - подчеркнули в Минэнерго.

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