Украинские рапиристки завоевали «серебро» Кубка мира в Тунисе
Киев • УНН
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах впервые в истории вышла в финал Кубка мира. Команда одолела соперников из Венгрии, Италии и Франции, уступив в финале лишь Японии.
Женская сборная Украины по фехтованию на рапирах завоевала "серебро" Кубка мира в Тунисе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Алина Полозюк, Дарья Миронюк, Ольга Сопит и Екатерина Буденко стартовали в турнире под девятым номером посева, что попало в самую сложную часть турнирной сетки, где их ждали сильные соперники. Сперва украинки встретились с венгерской командой, которая была 8-й сеяной. Благодаря слаженной командной работе, наши фехтовальщицы одолели соперниц со счетом 45:38.
Следующим вызовом была команда Италии, которая владела титулами бронзовых призеров ЧМ-2023 и чемпионок Европы. Однако украинки не растерялись и снова продемонстрировали мастерство, выиграв со счетом 45:43. Одним из ключевых моментов стал поединок между Ольгой Сопит и Арианой Эрриго, где украинка победила с минимальным преимуществом (9:8), что стало определяющим во встрече с одними из сильнейших команд мира.
За выход в финал украинки соревновались с французской командой, которая была среди фаворитов турнира. После небольшой потери в счете (-8), украинские рапиристки не сломались и смогли перевернуть ход поединка. С результатом 41:39 они обеспечили себе впервые в истории место в финале Кубка мира, сотворив настоящую сенсацию.
В финале команда Украины боролась с бронзовыми призерами Олимпиады-2024, фехтовальщицами из Японии. Наши спортсменки уступили с минимальным отрывом 22:24, добыв серебряные медали - новое высокое достижение для украинского фехтования на рапирах.