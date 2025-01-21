Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

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Киев  •  УНН

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Украинская система здравоохранения использует устаревшие медицинские протоколы, которые не обновлялись годами. Особенно остро проблема стоит в лечении буллезного эпидермолиза, где шведская компания сохраняет монополию.

Украинская система здравоохранения требует быстрого обновления медицинских руководств и протоколов. Некоторые из документов, которые используются в практике, морально устарели и не учитывают современных достижений медицинской науки и инноваций. Это не только снижает качество лечения, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов, пишет УНН.

Руководства и протоколы, требующие обновления

Еще в 2016 году специальная комиссия утвердила адаптированное клиническое руководство, которое рекомендует использовать для обработки ран "людей-бабочек" исключительно продукцию шведской компании Molnlycke Health Care. Этот документ был составлен на основе рекомендаций и выводов, собранных в 2012 году. Он должен был быть пересмотрен еще в 2019 году, однако этого не произошло. Комиссия более пяти лет не обновляла рекомендации, несмотря на существующий новейший опыт международных коллег, что позволяет предположить наличие коррупционных мотивов в ее бездействии. Это руководство в 2017 году легло в основу медицинского протокола по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом. Таким образом "людей-бабочек" в Украине лишили права выбора медицинских средств для обработки ран, ведь никакого аналога шведским повязкам в документации указано не было.

Европейский консенсус по практическим советам по лечению буллезного эпидермолиза от 2021 года, опубликованный Европейской академией дерматологии и венерологии советует врачам использовать индивидуальный подход в лечении "людей-бабочек". "Выбор стратегии лечения раны должен учитывать эффективность, предпочтения пациента и экономическую эффективность", - говорится в документе. 

Экономическая целесообразность в частности связана с тем, что пациентам с буллезным эпидермолизом в течение жизни приходится использовать множество повязок для обработки ран, и у некоторых производителей, как вот например у Molnlycke Health Care, они очень дорогие. 

В то же время европейские врачи в руководстве указали целый ряд производителей повязок, которые могут использоваться при обработке ран пациентов с буллезным эпидермолизом. То есть они дают возможность пациентам выбрать то медицинское средство, которое им больше всего подходит. Более того, европейцы советуют врачам в случае, если нет возможности использовать специализированные повязки, применять марлю. Руководство по клинической практике лечения буллезного эпидермолиза новорожденных от 2024 года, опубликованное в British Journal of Dermatology, предлагает аналогичный подход для предотвращения травмирования кожи у детей, которые носят подгузники.

Но в Украине международные рекомендации игнорируют и упорно говорят о том, что исключительно шведские повязки можно применять пациентам с буллезным эпидермолизом.

Похожая ситуация сложилась и с лечением некоторых видов рака. Как рассказал УНН член комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерий Зуб, есть некоторые протоколы по лечению рака, которые действуют еще с 2007 года и с 2015 года. "Мы практически сейчас 30 нозологий, наиболее частых локализаций рака, проработали. Далее у нас около 80 форм рака, которые мы планируем еще дополнить. И мы инициировали, что в принципе, если состоялись крупные конференции ESMO и т.д., если проводились какие-то клинические исследования, которые точно являются доказательной базой по эффективности нового вида лечения, или нового препарата, чтобы мы вносили так, как сейчас делается в большинстве стран развитых. Буквально сразу в течение 3-6 месяцев вносятся все изменения сразу в наши национальные протоколы", - рассказал Зуб.

По его словам, специалисты государственного предприятия "Экспертный центр Министерства здравоохранения" должны раз в 5 лет пересматривать медицинские руководства в соответствии с действующим законодательством.

Он добавил, что сейчас комитет работает над тем, чтобы национальные медицинские протоколы можно было менять не раз в 5 лет, а постоянно. "И установить такую норму: если протокол меняется больше, чем на 50 процентов, практически полностью меняется подход к лечению, например, рака желудка, то тогда создается новый протокол. Если меньше, чем на 50 процентов, то тогда можно вносить правки. Вносить их в примечаниях, чтобы добавить какой-то новый препарат...", - пояснил Зуб.

Он напомнил, что по всем медицинским направлениям созданы соответствующие рабочие группы по приказу Минздрава, которые должны отслеживать изменения в международных протоколах.

Отметим, что обновление протоколов - это не просто формальность, это вопрос эффективности лечения. Каждый медицинский работник должен работать по четким и современным правилам, чтобы пациенты получали лучший возможный уход.

Яна Зинкевич, известный волонтер и член профильного комитета Верховной Рады, которая много лет работает с военными и пострадавшими от войны, также отмечает важность актуальных протоколов в оказании медицинской помощи.

"Если в целом говорить, то это выглядит как логичная идея. Потому что протокол ТССС (Tactical Combat Casualty Care - протокол, который описывает порядок, требования и положения, регулирующие оказание медицинской помощи раненым бойцам непосредственно на поле боя - ред). То есть, вполне уместно обновлять наши протоколы тогда, когда появляются новые международные рекомендации, а не раз в 5 лет, как сейчас", - отметила Яна Зинкевич в комментарии УНН.

Очевидно, часто врачи вынуждены действовать по собственному усмотрению из-за отсутствия четких рекомендаций. Это создает риски для пациентов и одновременно демотивирует медиков, которые не могут опираться на официальные документы, адаптированные к новым реалиям.

Сотрудничество с профильными организациями

Важно, чтобы Министерство здравоохранения сотрудничало с украинскими международными организациями, которые могут оказать техническую и методическую поддержку в разработке новых протоколов. Ведомство также должно самостоятельно держать "руку на пульсе" и отслеживать изменения в международной практике лечения, в том числе и буллезного эпидермолиза.

"Если есть какая-то инициатива обновить клинический протокол и уже есть более современные подходы, открытия, наука пошла вперед - Минздрав это делает по инициативе профильных организаций или по собственной инициативе", - отметил член профильного комитета Верховной Рады Дмитрий Гурин.

Он также объяснил алгоритм внесения изменений в медицинскую документацию, который сейчас действует в Украине. "По процедуре все делается так: выбирается ряд признанных в мире клинических протоколов и на их основе специальная мультидисциплинарная группа специалистов разрабатывает новый унифицированный клинический протокол, который становится обязательным для всех украинских врачей", - пояснил Гурин.

В случае с буллезным эпидермолизом, по словам нардепа, в первую очередь на обновление руководств должна обращать внимание общественная организация, которая занимается орфанными больными. Ведь, по его словам, Минздрав вряд ли противодействует обновлению медицинских протоколов.

Проблемы на пути к изменениям

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором  компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и в разы более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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