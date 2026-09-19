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Украинские хакеры заявили о масштабном взломе разработчиков российских подводных лодок и военных систем

Киев • УНН

 • 1356 просмотра

Ukrainian Militant заявила об операции «Посейдон» и утечке данных российского ВПК. InformNapalm подтвердил лишь отдельные документы.

Украинские хакеры заявили о масштабном взломе разработчиков российских подводных лодок и военных систем

Украинское сообщество Ukrainian Militant заявило о завершении масштабной кибероперации «Посейдон», в ходе которой якобы получило документацию ряда российских предприятий и структур, связанных с подводными лодками, военно-морской навигацией, гидроакустикой и системами управления. Часть опубликованных материалов проанализировали волонтёры международного разведывательного сообщества InformNapalm, однако полный масштаб заявленной утечки они пока не могут независимо подтвердить, пишет УНН.

Детали

По утверждению Ukrainian Militant, среди скомпрометированных структур оказались ЦКБ МТ «Рубин», «Малахит», ЦНИИ «Электроприбор», «Океанприбор», ГНИНГИ и другие организации российского ВПК и минобороны рф.

На опубликованных скриншотах можно увидеть документы, связанные с российскими подводными лодками проектов 636.3 и 955М, фрегатами проекта 22350, а также навигационными комплексами «Андога-М2», «Чардаш», «КАМА-НС-ВК» и «Симфония-ПМ». Часть показанных документов датирована 2024–2026 годами.

Полный масштаб утечки пока неизвестен

В InformNapalm подчеркнули, что не получали полного массива данных операции «Посейдон». В распоряжении расследователей были лишь отдельные документы с реквизитами одной из российских военных структур, тогда как остальные материалы не передавались из-за требований оперативной безопасности.

Поэтому независимо установить полный объём похищенной информации, структуру архивов и реальную глубину проникновения в российские системы в настоящее время невозможно.

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В InformNapalm предполагают, что значительная часть полученной информации может вообще не появиться в открытом доступе, пока она сохраняет оперативную ценность.

В то же время сам факт частичного раскрытия операции создаёт неопределённость для российских военных и предприятий ВПК. Российская сторона может видеть названия скомпрометированных организаций, систем и отдельные документы, но не знает, насколько глубоким было проникновение и какие именно материалы могли попасть в руки украинской стороны.

InformNapalm заявил о готовности провести детальную OSINT- и техническую проверку материалов, если в будущем ограничения оперативной безопасности позволят опубликовать большую часть полученных данных.

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Степан Гафтко

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