Українські хакери заявили про масштабний злам розробників російських підводних човнів і військових систем
Київ • УНН
Ukrainian Militant заявила про операцію «Посейдон» і витік даних російського ВПК. InformNapalm підтвердив лише окремі документи.
Українська спільнота Ukrainian Militant заявила про завершення масштабної кібероперації "Посейдон", під час якої нібито отримала документацію низки російських підприємств і структур, пов'язаних із підводними човнами, військово-морською навігацією, гідроакустикою та системами управління. Частину оприлюднених матеріалів проаналізували волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, однак повний масштаб заявленого витоку вони наразі незалежно підтвердити не можуть, пише УНН.
Деталі
За твердженням Ukrainian Militant, серед скомпрометованих структур опинилися ЦКБ МТ "Рубін", "Малахіт", ЦНДІ "Електроприлад", "Океанприлад", ГНІНГІ та інші організації російського ВПК і міноборони рф.
На оприлюднених скриншотах можна побачити документи, пов'язані з російськими підводними човнами проєктів 636.3 та 955М, фрегатами проєкту 22350, а також навігаційними комплексами "Андога-М2", "Чардаш", "КАМА-НС-ВК" і "Симфонія-ПМ". Частина показаних документів датована 2024–2026 роками.
Повний масштаб витоку поки невідомий
В InformNapalm наголосили, що не отримували повного масиву даних операції "Посейдон". У розпорядженні розслідувачів були лише окремі документи з реквізитами однієї з російських військових структур, тоді як решта матеріалів не передавалася через вимоги операційної безпеки.
Тому незалежно встановити повний обсяг викраденої інформації, структуру архівів та реальну глибину проникнення в російські системи наразі неможливо.
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В InformNapalm припускають, що значна частина отриманої інформації може взагалі не з'явитися у відкритому доступі, доки вона зберігає оперативну цінність.
Водночас сам факт часткового розкриття операції створює невизначеність для російських військових і підприємств ВПК. Російська сторона може бачити назви скомпрометованих організацій, систем і окремі документи, але не знає, наскільки глибоким було проникнення та які саме матеріали могли потрапити до рук української сторони.
InformNapalm заявив про готовність провести детальну OSINT- і технічну перевірку матеріалів, якщо в майбутньому обмеження операційної безпеки дозволять оприлюднити більшу частину отриманих даних.
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