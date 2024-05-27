Украинские гребцы завоевали семь наград на Кубке мира в Познани

7 наград завоевали украинские гребцы на Кубке мира в Познани. Как сообщил Национальный олимпийский комитет, в Польше завершился II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, передает УНН.

Детали

В медальной копилке украинской команды - три "золота", по два "серебра" и "бронзы".

Медали получили:

Валерия Терета (на дистанции C1, 5000 м);

Людмила Лузан (на дистанции C1, 200 м);

Александр Зайцев (на дистанции K1, 200 м);

Тарас Мазовский (на дистанции С1, 500 м);

Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес (на дистанции C2, 1000 м);

Валерия Терета (на дистанции C1, 500 м);

Дмитрий Янчук (на дистанции C1, 5000 м).

НОК отметил, что в целом в рамках II этапа Кубка мира украинцы заняли четвертое общекомандное место, получив 10 наград: четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали.

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