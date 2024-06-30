Украинские дзюдоисты блестяще выступили на кадетском чемпионате Европы

Украинские дзюдоисты на чемпионате Европы среди кадетов завершили индивидуальные соревнования с впечатляющим результатом. Об этом сообщает Европейский союз дзюдо, передает УНН.

Детали

На чемпионате Европы среди кадетов по дзюдо украинские спортсмены завершили выступления в индивидуальных соревнованиях с впечатляющими результатами. Дмитрий Лебедь в категории до 90 кг завоевал золотую медаль, победив в финале соперника из Литвы. Весовая категория до 81 кг принесла Михаилу Солянику серебро Европейского чемпионата.

Анна Олейник-Корнийко, украинская дзюдоистка в категории до 70 кг, несмотря на поражение в полуфинале, завоевала бронзовую медаль в поединке за третье место против соперницы из Турции.

Сегодня украинские спортсмены продолжат соревнования в смешанном командном турнире.

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