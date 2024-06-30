Українські дзюдоїсти блискуче виступили на кадетському чемпіонаті Європи
Київ • УНН
Українські дзюдоїсти завоювали 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медаль в особистих змаганнях на чемпіонаті Європи з дзюдо серед кадетів.
Українські дзюдоїсти на чемпіонаті Європи серед кадетів завершили індивідуальні змагання з вражаючим результатом. Про це повідомляє Європейський союз дзюдо, передає УНН.
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На чемпіонаті Європи серед кадетів з дзюдо українські спортсмени завершили виступи в індивідуальних змаганнях з вражаючими результатами. Дмитро Лебідь в категорії до 90 кг здобув золоту медаль, перемігши у фіналі суперника з Литви. Вагова категорія до 81 кг принесла Михайлу Солянику срібло Європейського чемпіонату.
Анна Олійник-Корнійко, українська дзюдоїстка в категорії до 70 кг, попри поразку у півфіналі, здобула бронзову медаль у поєдинку за третє місце проти суперниці з Туреччини.
Сьогодні українські спортсмени продовжать змагання в змішаному командному турнірі.
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