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Украинская спортсменка получила третью медаль на ЕЮОФ-2025 в шорт-треке

Украинская спортсменка получила третью медаль на ЕЮОФ-2025 в шорт-треке

Киев  •  УНН

 • 1833 просмотра

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Мария Хохелько завоевала золото на дистанции 1000м в шорт-треке на ЕЮОФ-2025. Спортсменка также имеет две бронзовые медали на дистанциях 1500м и 500м.

Украинка Мария Хохелько завоевала золото на дистанции  в 1000м в шорт-треке на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Это уже ее третья награда на ЕЮОФ-2025. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины в Telegram. 

Сегодня представители шорт-трека соревновались в последней личной дисциплине - на дистанции 1000м. В финале украинка захватила единоличное лидерство с первого круга.

Не отдала победу Мария и на заключительных метрах дистанции - спортсменка пересекла финишную прямую с первым временем. 

Как отмечается, Мария получала награды во всех личных дисциплинах - бронзы на дистанциях 1500м, 500м и желанное золото на дистанции 1000м. 

Для сборной Украины на ЕЮОФ-2025 это уже пятая награда! Сейчас в копилке "сине-желтых" три золотые и две бронзовые медали.

Украинский скелетонист завоевал золото на Кубке Европы15.02.25, 00:52 • 22928 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

спорт
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