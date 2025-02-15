Украинская спортсменка получила третью медаль на ЕЮОФ-2025 в шорт-треке
Киев • УНН
Мария Хохелько завоевала золото на дистанции 1000м в шорт-треке на ЕЮОФ-2025. Спортсменка также имеет две бронзовые медали на дистанциях 1500м и 500м.
Украинка Мария Хохелько завоевала золото на дистанции в 1000м в шорт-треке на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Это уже ее третья награда на ЕЮОФ-2025. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины в Telegram.
Сегодня представители шорт-трека соревновались в последней личной дисциплине - на дистанции 1000м. В финале украинка захватила единоличное лидерство с первого круга.
Не отдала победу Мария и на заключительных метрах дистанции - спортсменка пересекла финишную прямую с первым временем.
Как отмечается, Мария получала награды во всех личных дисциплинах - бронзы на дистанциях 1500м, 500м и желанное золото на дистанции 1000м.
Для сборной Украины на ЕЮОФ-2025 это уже пятая награда! Сейчас в копилке "сине-желтых" три золотые и две бронзовые медали.
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