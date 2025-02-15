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Українська спортсменка здобула третю медаль на ЄЮОФ-2025 у шорт-треку

Українська спортсменка здобула третю медаль на ЄЮОФ-2025 у шорт-треку

Київ • УНН

 • 24608 перегляди

Марія Хохелько здобула золото на дистанції 1000м у шорт-треку на ЄЮОФ-2025. Спортсменка також має дві бронзові медалі на дистанціях 1500м та 500м.

Українка Марія Хохелько виборола золото на дистанції  в 1000м у шорт-треку на зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Це вже її третя нагорода на ЄЮОФ-2025. Про це УНН повідомляє із посиланням на офіційний канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України у Telegram. 

Сьогодні представники шорт-треку змагалися в останній особистій дисципліні — на дистанції 1000м. У фіналі українка захопила одноосібне лідерство з першого кола.

Не віддала перемогу Марія і на заключних метрах дистанції — спортсменка перетнула фінішну пряму із першим часом. 

Як зазначається, Марія здобувала нагороди в усіх особистих дисциплінах — бронзи на дистанціях 1500м, 500м та омріяне золото на дистанції 1000м. 

Для збірної України на ЄЮОФ-2025 це вже п'ята нагорода! Наразі в скарбничці "синьо-жовтих" три золоті та дві бронзові медалі.

Український скелетоніст здобув золото на Кубку Європи15.02.25, 00:52 • 30259 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Спорт
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