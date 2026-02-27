$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 12517 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 16433 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 27186 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 44723 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 41121 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36968 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31999 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 51861 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22837 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Людмила Оляновская преодолела 5000 метров за 19:53.61 мин, установив наивысший результат в мире и обновив национальный рекорд. Мировой рекорд требует ратификации.

Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд

Украинская скороходка Людмила Оляновская, преодолев дистанцию 5000 метров за 19:53.61 мин, показала самый высокий результат в мире в этой дисциплине и в очередной раз переписала национальный рекорд. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в федерации, в столице стартовали чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи и чемпионат Украины по многоборью, где лучшие атлеты и атлетки будут соревноваться за путевки на чемпионат мира в помещении, который состоится в Польше в марте.

Первый комплект наград разыграли скороходки. Преодолев дистанцию 5000 метров за 19:53.61 мин, Людмила Оляновская показала самый высокий результат в мире в этой дисциплине и в очередной раз переписала национальный рекорд. Предыдущее достижение – 20:26.26 мин, установленное на прошлогоднем чемпионате Украины в помещении, также принадлежало Людмиле

- сообщили в федерации.

В то же время, в федерации уточнили, что мировой рекорд требует традиционной процедуры ратификации.

Второе место с лучшим результатом в карьере заняла Анна Шевчук (21:43.56 мин). Бронза досталась Алине Белорус (Соколовской) – 25:16.67 мин

- отмечается в сообщении.

Среди мужчин уверенную победу с лучшим результатом сезона одержал Сергей Светличный (19:07.22 мин). Серебряным призером стал Игорь Главан (19:36.88 мин), а замкнул тройку лидеров с личным рекордом Эдуард Муравский (20:38.46 мин).

Напомним

XXV зимние Олимпийские игры-2026 завершились, Украина была представлена 46 спортсменами, восемь раз войдя в топ-10. Церемония закрытия состоялась в Вероне, Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Павел Башинский

Спорт
Милан
Украина
Польша