Украинская скороходка Людмила Оляновская установила мировой рекорд

Украинская скороходка Людмила Оляновская, преодолев дистанцию 5000 метров за 19:53.61 мин, показала самый высокий результат в мире в этой дисциплине и в очередной раз переписала национальный рекорд. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в федерации, в столице стартовали чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи и чемпионат Украины по многоборью, где лучшие атлеты и атлетки будут соревноваться за путевки на чемпионат мира в помещении, который состоится в Польше в марте.

Первый комплект наград разыграли скороходки. Преодолев дистанцию 5000 метров за 19:53.61 мин, Людмила Оляновская показала самый высокий результат в мире в этой дисциплине и в очередной раз переписала национальный рекорд. Предыдущее достижение – 20:26.26 мин, установленное на прошлогоднем чемпионате Украины в помещении, также принадлежало Людмиле - сообщили в федерации.

В то же время, в федерации уточнили, что мировой рекорд требует традиционной процедуры ратификации.

Второе место с лучшим результатом в карьере заняла Анна Шевчук (21:43.56 мин). Бронза досталась Алине Белорус (Соколовской) – 25:16.67 мин - отмечается в сообщении.

Среди мужчин уверенную победу с лучшим результатом сезона одержал Сергей Светличный (19:07.22 мин). Серебряным призером стал Игорь Главан (19:36.88 мин), а замкнул тройку лидеров с личным рекордом Эдуард Муравский (20:38.46 мин).

Напомним

