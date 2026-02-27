Українська скороходка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд
Людмила Оляновська подолала 5000 метрів за 19:53.61 хв, встановивши найвищий результат у світі та оновивши національний рекорд. Світовий рекорд потребує ратифікації.
Українська скороходка Людмила Оляновська, подолавши дистанцію 5000 метрів за 19:53.61 хв, показала найвищий результат у світі у цій дисципліні і вкотре переписала національний рекорд. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у федерації, у столиці стартували чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді і чемпіонат України з багатоборства, де найкращі атлети й атлетки змагатимуться за путівки на чемпіонат світу у приміщенні, який відбудеться у Польщі у березні.
Перший комплект нагород розіграли скороходки. Подолавши дистанцію 5000 метрів за 19:53.61 хв, Людмила Оляновська показала найвищий результат у світі у цій дисципліні і вкотре переписала національний рекорд. Попереднє досягнення – 20:26.26 хв, встановлене на минулорічному чемпіонаті України у приміщенні, також належало Людмилі
Водночас, у федерації уточнили, що світовий рекорд потребує традиційної процедури ратифікації.
Друге місце із найкращим результатом у карʼєрі посіла Ганна Шевчук (21:43.56 хв). Бронза дісталася Аліні Білорус (Соколовській) – 25:16.67 хв
Серед чоловіків впевнену перемогу із найкращим результатом сезону виборов Сергій Світличний (19:07.22 хв). Срібним призером став Ігор Главан (19:36.88 хв), а замкнув трійку лідерів із особистим рекордом Едуард Муравський (20:38.46 хв).
