Ексклюзив
11:15 • 10931 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 14127 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 25748 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 43134 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 39425 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36498 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31648 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 50990 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22751 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 112289 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд

Київ

 • 60 перегляди

Людмила Оляновська подолала 5000 метрів за 19:53.61 хв, встановивши найвищий результат у світі та оновивши національний рекорд. Світовий рекорд потребує ратифікації.

Українська скороходка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд

Українська скороходка Людмила Оляновська, подолавши дистанцію 5000 метрів за 19:53.61 хв, показала найвищий результат у світі у цій дисципліні і вкотре переписала національний рекорд. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у федерації, у столиці стартували чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді і чемпіонат України з багатоборства, де найкращі атлети й атлетки змагатимуться за путівки на чемпіонат світу у приміщенні, який відбудеться у Польщі у березні.

Перший комплект нагород розіграли скороходки. Подолавши дистанцію 5000 метрів за 19:53.61 хв, Людмила Оляновська показала найвищий результат у світі у цій дисципліні і вкотре переписала національний рекорд. Попереднє досягнення – 20:26.26 хв, встановлене на минулорічному чемпіонаті України у приміщенні, також належало Людмилі

- повідомили у федерації.

Водночас, у федерації уточнили, що світовий рекорд потребує традиційної процедури ратифікації.

Друге місце із найкращим результатом у карʼєрі посіла Ганна Шевчук (21:43.56 хв). Бронза дісталася Аліні Білорус (Соколовській) – 25:16.67 хв

- зазначається в повідомленні.

Серед чоловіків впевнену перемогу із найкращим результатом сезону виборов Сергій Світличний (19:07.22 хв). Срібним призером став Ігор Главан (19:36.88 хв), а замкнув трійку лідерів із особистим рекордом Едуард Муравський (20:38.46 хв).

Нагадаємо

XXV зимові Олімпійські ігри-2026 завершилися, Україна була представлена 46 спортсменами, вісім разів увійшовши до топ-10. Церемонія закриття відбулася у Вероні, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

