Украинская шпажистка завоевала серебро на ЧЕ U-23 в Таллинне

В активе украинской сборной спажистов на Чемпионате Европы по фехтованию U-23 – первая медаль. Об успехах украинских спортсменов рассказали в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Шпажистка Ольга Сопит завоевала серебро в личных соревнованиях по фехтованию на рапирах среди женщин.

22-летняя рапиристка из Киева в полуфинале победила француженку Эмми Нель — 15:11, а в поединке за золото уступила Джулии Аморе из Италии — 10:15.

Для подопечной Аллы Миронюк и Ольги Лелейко это четвертая в карьере медаль молодежного чемпионата Европы после личного золота в Будапеште-2023 и командного серебра (2023, 2024).

Напомним

Украинские фехтовальщики триумфовали на турнире U-23 в Швейцарии с тремя золотыми медалями и бронзой. Максим Перчук завоевал золото в личном зачете, а мужская и женская команды одержали победы в командных соревнованиях. Эмили Конрад также принесла бронзу в личном первенстве.