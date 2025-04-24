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Українська шпажистка здобула срібло на ЧЄ U-23 у Таллінні

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Ольга Сопіт виборола срібну медаль в особистих змаганнях з фехтування на рапірах. Це четверта медаль молодіжного чемпіонату Європи для спортсменки.

Українська шпажистка здобула срібло на ЧЄ U-23 у Таллінні

В активі української збірної спажистів на Чемпіонаті Європи з фехтування U-23 – перша медаль. Про успіхи українських спортсменів розповіли у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Шпажистка Ольга Сопіт здобула срібло в особистих змаганнях з фехтування на рапірах серед жінок.

22-річна рапіристка з Києва у півфіналі перемогла француженку Еммі Нель — 15:11, а у поєдинку за золото поступилася Джулії Аморе з Італії — 10:15.

Для підопічної Алли Миронюк та Ольги Лелейко це четверта в кар'єрі медаль молодіжного чемпіонату Європи після особистого золота у Будапешті-2023 та командного срібла (2023, 2024).

Нагадаємо

Українські фехтувальники тріумфували на турнірі U-23 у Швейцарії з трьома золотими медалями та бронзою. Максим Перчук виборов золото в особистому заліку, а чоловіча та жіноча команди здобули перемоги у командних змаганнях. Емілі Конрад також принесла бронзу в особистій першості.

Лілія Набока

Лілія Набока

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