Українська шпажистка здобула срібло на ЧЄ U-23 у Таллінні

В активі української збірної спажистів на Чемпіонаті Європи з фехтування U-23 – перша медаль. Про успіхи українських спортсменів розповіли у Міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

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Шпажистка Ольга Сопіт здобула срібло в особистих змаганнях з фехтування на рапірах серед жінок.

22-річна рапіристка з Києва у півфіналі перемогла француженку Еммі Нель — 15:11, а у поєдинку за золото поступилася Джулії Аморе з Італії — 10:15.

Для підопічної Алли Миронюк та Ольги Лелейко це четверта в кар'єрі медаль молодіжного чемпіонату Європи після особистого золота у Будапешті-2023 та командного срібла (2023, 2024).

Нагадаємо

Українські фехтувальники тріумфували на турнірі U-23 у Швейцарії з трьома золотими медалями та бронзою. Максим Перчук виборов золото в особистому заліку, а чоловіча та жіноча команди здобули перемоги у командних змаганнях. Емілі Конрад також принесла бронзу в особистій першості.