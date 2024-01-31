Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе

На турнире в Давосе киевлянка Дарья Варфоломеева получила свою первую в карьере бронзовую медаль на турнире серии Гран-при. О победе украинской фехтовальщицы-шпажистки сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Первую в карьере медаль на турнире серии Гран-при завоевала украинская фехтовальщица-шпажистка Дарья Варфоломеева 24-летняя киевлянка стала бронзовым призером в личных соревнованиях на турнире в Дохе (Катар). ... Поздравляем Дарью и ее тренеров и желаем скорейшего пополнения медальной коллекции! - поздравили спортсменку в ведомстве.

Детали

Согласно информации от Министерства молодежи и спорта на пути к награде Дарья Варфоломеева победила сначала двукратную олимпийскую призерку - итальянку Росселлу Фьяминго - 15:6. А затем и действующую чемпионку мира - француженку Мари-Флоранс Кандассами - 11:10.

Однако в полуфинале нашу шпажистку остановила итальянка Джулия Рицци. Они выступили в счете 12:15.

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