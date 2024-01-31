Украинская шпажистка Дарья Варфоломеева завоевала бронзу на турнире Гран-при в Давосе
Украинская фехтовальщица Дарья Варфоломеева завоевала свою первую в карьере бронзовую медаль на турнире Гран-при в Давосе, победив в своих поединках двукратного олимпийского призера и действующую чемпионку мира.
Речь идет о политической конкуренции, а не войне: Подоляк о "заявлениях" об отставке Залужного
В ОП отреагировали на "заявления" об отставке Залужного и отметили, что "есть определенная стагнация по линии фронта и безусловно люди ищут какие-то там поводы информационные для того, чтобы возмутить общество и получить какой-то там определенный "хайп".
Махинации на 2 млн грн: экс-начальнику харьковского изолятора и шести его сообщникам "светит" по восемь лет за решеткой
Бывшему начальнику и шестерым подчиненным харьковского изолятора грозит до 8 лет заключения за то, что они в целом совершили мошеннические сделки на сумму более 2 миллионов гривен.
Реформа питания для ВСУ: Минобороны наведались с ревизией в одну из воинских частей
Заместители Министра обороны проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей. В какую именно часть наведались с ревизией не сообщили, однако пообещали, что такие проверки станут традиционными.
Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ
Президент Украины уволил Романа Семенченко с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. Известно, что Семенченко ранее был Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью СБУ.
Донетчина: армейцы рф из "Ураганов" вколотили по поселку Цукурино, погибла женщина
70-летняя женщина погибла после того, как россияне обстреляли поселок Цукурино в Донецкой области из ракетных установок "Ураган".
путин получит несколько "приятных сюрпризов" на поле боя, а Украина достигнет больших успехов - Нуланд
Заместитель госсекретаря США заявила, что путин столкнется с неожиданностями на поле боя в 2024 году и выразила уверенность в успехе Украины с дополнительной поддержкой США.
Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph
Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.
Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации
Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.
Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут
Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.