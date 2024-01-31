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Українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва завоювала бронзу на турнірі Гран-прі в Давосі

Українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва завоювала бронзу на турнірі Гран-прі в Давосі

Київ • УНН

 • 26690 перегляди

Українська фехтувальниця Дар'я Варфоломеєва завоювала свою першу в кар'єрі бронзову медаль на турнірі Гран-прі в Давосі, перемігши у своїх поєдинках дворазову олімпійську призерку і чинну чемпіонку світу.

На турнірі у Давосі киянка Дар’я Варфоломєєва здобула свою першу в кар'єрі бронзову медаль на турнірі серії Гран-прі. Про перемогу української фехтувальниці-шпажистки повідомили у пресслужбі Міністерства молоді та спорту України, передає УНН.

Першу в кар'єрі медаль на турнірі серії Гран-прі здобула українська фехтувальниця-шпажистка Дар’я Варфоломєєва 24-річна киянка стала бронзовою призеркою в особистих змаганнях на турнірі у Досі (Катар). … Вітаємо Дар'ю та її тренерів та бажаємо скорішого поповнення медальної колекції!

– привітали спортсменку у відомстві.

Деталі

Згідно з інформацією від Міністерства молоді та спорту на шляху до нагороди Дар’я Варфоломєєва перемогла спочатку дворазову олімпійську призерку – італійку Росселлу Ф’ямінго — 15:6. А потім і чинну чемпіонку світу – француженку Марі-Флоранс Кандассамі — 11:10.

Однак у півфіналі нашу шпажистку зупинила італійка Джулія Ріцці. Вони виступили у рахунку 12:15.

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