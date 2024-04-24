Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  118258 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  146407 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  146534 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  148601 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  121419 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157456 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224589 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  451029 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175612 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131815 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  451029 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  369677 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  416302 просмотра

Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Сборная Украины по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Люблине, Польша, завоевав 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей.

спорт •   •  414 просмотра
Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Законопроектом предлагается отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Экономика •   •  765 просмотра
Рада планирует изменить рентную плату за пользование радиочастотным спектром: что известно

Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

Цены на нефть резко выросли из-за ослабления доллара США: фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6% до $88,42 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,8% до $83,36 за баррель.

Экономика •   •  1087 просмотра
Цены на нефть растут на фоне ослабления доллара - Reuters

В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

В белгородской области (рф) был сбит беспилотный летательный аппарат, без жертв. Однако в селе волоконовка белгородской области обломками БПЛА была повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

Война •   •  2068 просмотра
В российском селе волоконовка обломками БпЛА поврежден жилой дом

Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Отец в Ираке подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии, вызванной загрязнением от сжигания газа на нефтяном месторождении.

Общество •   •  2928 просмотра
Иракский отец подал в суд на британскую нефтяную компанию BP из-за смерти сына от лейкемии

Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны

Великобритания планирует в следующем году разместить в Польше истребители Eurofighter Typhoon, которые будут помогать патрулировать польское воздушное пространство и укреплять оборонное сотрудничество между двумя странами.

Новости Мира •   •  3895 просмотра
Великобритания отправит в Польшу истребители Eurofighter Typhoon в следующем году для усиления противовоздушной обороны

На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState

В Донецкой области вражеская армия продвинулась в нескольких населенных пунктах, включая Очеретино, Новобахмутовку, Новокалиново, Бердичи, Семеновку и южнее Георгиевки.

Война •   •  6554 просмотра
На Донетчине российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах - DeepState

На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания

рф обстреляла центральную часть Золочева Харьковской области двумя ракетами С-300, повредив административные здания.

Война •   •  6945 просмотра
На Харьковщине российские ракеты попали в центр Золочева, повредив админздания

В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

Два человека получили осколочные ранения в результате вражеского обстрела в Харькове, продолжается поисково-спасательная операция с привлечением всех соответствующих служб.

Война •   •  6846 просмотра
В результате вражеского обстрела в Харькове ранены 2 человека, продолжается спасательная операция

В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры

Жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова стал мишенью вражеского обстрела, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Война •   •  7037 просмотра
В Харькове рф нанесла удар по жилому комплексу Шевченковского района: есть разрушения гражданской инфраструктуры