Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран на чемпионате Европы в Польше

Украинская сборная по таэквон-до заняла первое место среди 33 стран-участниц на Чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Украинские спортсмены продемонстрировали лучшие результаты в истории своего участия на Чемпионате Европы по таэквон-до, который состоялся в польском Люблине.

Следовательно, учитывая 16 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых медалей, сборная Украины заняла первое место среди 33 стран-участниц.

Среди чемпионов в индивидуальных соревнованиях были Денис Липовецкий, Лидия Приймак, Полина Крисевич, Елизавета Бойко, Иван Евсеев, Максим Тищенко, Мария Гончарук, Анна Кучерова, Полина Вихтюк, Иван Коврижкин, Ева Малышева и Илья Ковальчук.

Добавим

Женские и мужские юношеские и юниорские команды завоевали звание чемпионов в программе командного спарринга, подчеркнув высокий уровень подготовки украинских спортсменов.

Сборная Украины будет бойкотировать Кубок Европы по боксу