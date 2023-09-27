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Сборная Украины будет бойкотировать Кубок Европы по боксу

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинская сборная по боксу отказалась выступать на Кубке Европы в Черногории из-за участия спортсменов из страны-агрессора. Об этом сообщила в среду Федерация бокса Украины, пишет УНН.

Цитата

"Украинская сборная по боксу не будет принимать участие в Кубке Европы, который будет проходить в Черногории, из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора", - говорится в заявлении.

Напомним

Украинская ассоциация футбола сообщила, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из рф при условии их допуска.

Украинские Национальные Новости

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