Сборная Украины будет бойкотировать Кубок Европы по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинская сборная по боксу отказалась выступать на Кубке Европы в Черногории из-за участия спортсменов из страны-агрессора. Об этом сообщила в среду Федерация бокса Украины, пишет УНН.
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"Украинская сборная по боксу не будет принимать участие в Кубке Европы, который будет проходить в Черногории, из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора", - говорится в заявлении.
Напомним
Украинская ассоциация футбола сообщила, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из рф при условии их допуска.