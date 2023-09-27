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УАФ прокоментувала рішення УЄФА: спілка толерує російську агресію

УАФ прокоментувала рішення УЄФА: спілка толерує російську агресію

Київ • УНН

 • 336494 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українська Асоціація Футболу рішуче засуджує сьогоднішнє рішення УЄФА про повернення до міжнародних змагань команд U-17 з рф та вимає збереження попередніх рішень. Про це пише УНН з посиланням на Telegram УАФ.

Цитата

“Українська асоціація футболу наполягає на збереженні попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі у міжнародних змаганнях під егідою даних організацій”, - йдеться у повідомленні.

Деталі 

УАФ підтверджує, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд з рф за умови їх допуску.

Асоціація переконана, що прийняття подібних рішень щодо поступового повернення команд з рф до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде російська федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерують російську агресивну політику.

“Рішуче закликаємо УЄФА переглянути дане рішення та залишити в силі попереднє рішення про повне відсторонення будь-яких команд з рф від участі у міжнародних змаганнях”, - додає УАФ.

Доповнення

Велика Британія відмовиться грати з будь-якими юніорськими збірними росії, незважаючи на рішення УЄФА знову допустити команди країни до єврокубків цього сезону.

Нагадаємо

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, яким допускає до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років). Проте комітет передбачає, що на матчах не буде прапора країни-агресора, гімну, національної ігрової форми.

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