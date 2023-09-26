УЄФА допустила до міжнародних турнірів юніорські збірні росії

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“УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконаний, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від посилань миру та надії.

Особливо прикро те, що через триваючий конфлікт покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі. З цих причин Виконком УЄФА вирішив, що російські команди другорядних гравців будуть знову допущені до своїх змагань протягом цього сезону”, - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим Виконавчий комітет звернувся до адміністрації УЄФА з проханням запропонувати технічне рішення, яке б дозволило відновити російські команди U17 (як дівчат, так і хлопців), навіть якщо жеребкування вже відбулося. Зазначається, що всі матчі російських команд проводяться без прапора країни, гімну.

Водночас Виконавчий комітет знову засудив незаконну війну росії та підтвердив, що відсторонення від усіх інших команд росії (клубів і національних збірних) залишатиметься в силі до завершення конфлікту в Україні.

Президент УЄФА Александер Чеферін зазначив: "Постійне відсторонення УЄФА від російських дорослих команд відображає його прагнення протистояти насильству та агресії. УЄФА сповнений рішучості дотримуватися такої позиції, доки не закінчиться війна й не відновиться мир. Але, забороняючи дітям брати участь у наших змаганнях, ми не тільки не визнаємо та не підтримуємо фундаментальне право на їхній цілісний розвиток, але й прямо дискримінуємо їх. Надаючи можливість грати та змагатися з однолітками з усієї Європи, ми інвестуємо в те, що, як ми сподіваємося, стане більш яскравим і здібним майбутнім поколінням і кращим завтрашнім днем".

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