УЕФА допустила к международным турнирам юниорские сборные россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допускает к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет). Однако комитет предусматривает, что на матчах не будет флага страны-агрессора, гимна, национальной игровой формы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЕФА.
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“УЕФА также осознает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от посылов мира и надежды.
Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам Исполком УЕФА решил, что российские команды второстепенных игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона”, - говорится в сообщении.
Детали
В связи с этим Исполнительный комитет обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое бы позволило восстановить российские команды U17 (как девушек, так и парней), даже если жеребьевка уже состоялась. Отмечается, что все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна.
В то же время Исполнительный комитет вновь осудил незаконную войну россии и подтвердил, что отстранение от всех других команд России (клубов и национальных сборных) будет оставаться в силе до завершения конфликта в Украине.
Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: "Постоянное отстранение УЕФА от российских взрослых команд отражает его стремление противостоять насилию и агрессии. УЕФА полон решимости придерживаться такой позиции, пока не закончится война и не восстановится мир. Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим завтрашним днем".
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