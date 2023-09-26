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УЕФА допустила к международным турнирам юниорские сборные россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допускает к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет). Однако комитет предусматривает, что на матчах не будет флага страны-агрессора, гимна, национальной игровой формы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление УЕФА.

Цитата 

“УЕФА также осознает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от посылов мира и надежды. 

Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе. По этим причинам Исполком УЕФА решил, что российские команды второстепенных игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона”, - говорится в сообщении. 

Детали 

В связи с этим Исполнительный комитет обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое бы позволило восстановить российские команды U17 (как девушек, так и парней), даже если жеребьевка уже состоялась. Отмечается, что все матчи российских команд проводятся без флага страны, гимна. 

В то же время Исполнительный комитет вновь осудил незаконную войну россии и подтвердил, что отстранение от всех других команд России (клубов и национальных сборных) будет оставаться в силе до завершения конфликта в Украине.

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил: "Постоянное отстранение УЕФА от российских взрослых команд отражает его стремление противостоять насилию и агрессии. УЕФА полон решимости придерживаться такой позиции, пока не закончится война и не восстановится мир. Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим завтрашним днем".

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