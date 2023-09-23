Тренер "Динамо" пожалівся, що через постійні російські обстріли іноземні футболісти не хочуть грати в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Тренер фк "Динамо" (Київ) Мірча Луческу під час післяматчевої пресконференції розповів, що клубу складно шукати нових гравців, тому що через російські обстріли ті не хочуть жити в Україні, пише УНН.
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Відповідаючи на питання журналіста щодо підсилення команди, керманич "Динамо" пожалівся, що через війну та регулярні обстріли грати відмовляються навіть ті, хто з початку погодився.
"Не проблема когось підписати. Проблема втримати новачків. У нас є приклади Раміреса, Лонвейка, які готові були грати в Україні, але після кількох обстрілів окупантів висловили бажання піти", - розповів Луческу.
Також тренер на прикладі Сидорчука розповів як українським футболістам доводиться обирати між кар’єрою і родиною.
"Уже говорив, що Сидорчук — це легенда "Динамо", він дуже багато зробив для нашої команди. Думаю, після того, як у нього закінчиться контракт з «Вестерло», він повернеться в "Динамо". Або як футболіст, або в якійсь іншій якості. Сидорчуку було дуже складно психологічно в ці півтора року. Його сім’я жила у Варшаві, а він — у Києві. А сім’я в нього велика, у нього четверо дітей. Сергію було важко психологічно не бачитися з ними, діти вимагають батька", - додав тренер.
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