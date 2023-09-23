Тренер "Динамо" пожалівся, що через постійні російські обстріли іноземні футболісти не хочуть грати в Україні

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Відповідаючи на питання журналіста щодо підсилення команди, керманич "Динамо" пожалівся, що через війну та регулярні обстріли грати відмовляються навіть ті, хто з початку погодився.

"Не проблема когось підписати. Проблема втримати новачків. У нас є приклади Раміреса, Лонвейка, які готові були грати в Україні, але після кількох обстрілів окупантів висловили бажання піти", - розповів Луческу.

Також тренер на прикладі Сидорчука розповів як українським футболістам доводиться обирати між кар’єрою і родиною.

"Уже говорив, що Сидорчук — це легенда "Динамо", він дуже багато зробив для нашої команди. Думаю, після того, як у нього закінчиться контракт з «Вестерло», він повернеться в "Динамо". Або як футболіст, або в якійсь іншій якості. Сидорчуку було дуже складно психологічно в ці півтора року. Його сім’я жила у Варшаві, а він — у Києві. А сім’я в нього велика, у нього четверо дітей. Сергію було важко психологічно не бачитися з ними, діти вимагають батька", - додав тренер.

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