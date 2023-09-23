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Тренер "Динамо" пожаловался, что из-за постоянных российских обстрелов иностранные футболисты не хотят играть в Украине

Тренер "Динамо" пожаловался, что из-за постоянных российских обстрелов иностранные футболисты не хотят играть в Украине

Киев • УНН

 • 853237 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Тренер фк "Динамо" (Киев) Мирча Луческу во время послематчевой пресс-конференции рассказал, что клубу сложно искать новых игроков, потому что из-за российских обстрелов те не хотят жить в Украине, пишет УНН.

Цитата

Отвечая на вопрос журналиста об усилении команды, рулевой "Динамо" пожаловался, что из-за войны и регулярных обстрелов играть отказываются даже те, кто изначально согласился.

"Не проблема кого-то подписать. Проблема удержать новичков. У нас есть примеры Рамиреса, Лонвейка, которые готовы были играть в Украине, но после нескольких обстрелов оккупантов выразили желание уйти", - рассказал Луческу.

Также тренер на примере Сидорчука рассказал как украинским футболистам приходится выбирать между карьерой и семьей.

"Уже говорил, что Сидорчук — это легенда "Динамо", он очень много сделал для нашей команды. Думаю, после того, как у него закончится контракт с «Вестерло», он вернется в "Динамо". Либо как футболист, либо в каком-то другом качестве. Сидорчуку было очень сложно психологически в эти полтора года. Его семья жила в Варшаве, а он — в Киеве. А семья у него большая, у него четверо детей. Сергею было тяжело психологически не видеться с ними, дети требуют отца", - добавил тренер.

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