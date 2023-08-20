Під час матчу "Дніпро-1" – "Оболонь" знепритомнів оператор

Деталі

Оператору, який працював на спеціальній тв-платформі на одному з секторів стадіону, стало зле і він втратив свідомість. Відразу чоловіку надали допомогу лікарі, які чергували на заході.

Цей епізод не вплинув на трансляцію поєдинку, сам матч через нього також не зупиняли.

Попередньо відомо, що причиною запаморочення стала спека, адже термометр на стадіоні показував температуру повітря +36.

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