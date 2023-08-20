Під час фіналу жіночого чемпіонату світу з футболу на поле вибіг вболівальник у футболці "Зупиніть путлера"

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Під час фінального протистояння жіночих збірних Іспанії та Англії у середині першого тайму на поле "Олімпійського стадіону" вибіг невідомий у масці. Він був одягнений у чорну футболку, на який було зображено портер володимира путіна, стилізованого під Адольфа Гітлера с текстом "Stop putler" (Зупиніть путлера). З іншого боку на футболці була зображена жовто-блакитна карта України, але без Одеської області, та заклик "Free Ukraine" (Звільніть Україну).

Вболівальник спробував підбігти до однієї з футболісток збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та охороною та виведений за межі поля.

Через інцидент суддя прийняв рішення тимчасово зупинити гру. Після того, як активіст покинув поле, матч було продовжено.

У підсумку жіноча збірна Іспанії перемогла англійок з рахунком 1:0 та стали переможцями турніру.

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