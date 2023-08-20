Во время финала женского чемпионата мира по футболу на поле выбежал болельщик в футболке "Остановите путлера"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время финального матча женского чемпионата мира по футболу, который проходил в Сиднее, на поле выбежал неизвестный болельщик в футболке с надписями "Stop putler" (Остановите путлера) и "Free Ukraine" (Освободите Украину), сообщает испанское Relevo, пишет УНН.
Детали
Во время финального противостояния женских сборных Испании и Англии в середине первого тайма на поле "Олимпийского стадиона" выбежал неизвестный в маске. Он был одет в черную футболку, на которой был изображен портер Владимира Путина, стилизованного под Адольфа Гитлера с текстом "Stop putler" (Остановите путлера). С другой стороны на футболке была изображена желто-голубая карта Украины, но без Одесской области, и призыв "Free Ukraine" (Освободите Украину).
Болельщик попытался подбежать к одной из футболисток сборной Англии Лорен Хэмп, но был задержан стюардами и охраной и выведен за пределы поля.
Из-за инцидента судья принял решение временно остановить игру. После того, как активист покинул поле, матч был продолжен.
В итоге женская сборная Испании победила англичанок со счетом 1:0 и стали победителями турнира.
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