Во время финала женского чемпионата мира по футболу на поле выбежал болельщик в футболке "Остановите путлера"

Детали

Во время финального противостояния женских сборных Испании и Англии в середине первого тайма на поле "Олимпийского стадиона" выбежал неизвестный в маске. Он был одет в черную футболку, на которой был изображен портер Владимира Путина, стилизованного под Адольфа Гитлера с текстом "Stop putler" (Остановите путлера). С другой стороны на футболке была изображена желто-голубая карта Украины, но без Одесской области, и призыв "Free Ukraine" (Освободите Украину).

Болельщик попытался подбежать к одной из футболисток сборной Англии Лорен Хэмп, но был задержан стюардами и охраной и выведен за пределы поля.

Из-за инцидента судья принял решение временно остановить игру. После того, как активист покинул поле, матч был продолжен.

В итоге женская сборная Испании победила англичанок со счетом 1:0 и стали победителями турнира.

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