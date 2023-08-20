Во время матча "Днепр-1" - "Оболонь" потерял сознание оператор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На матче 4-го тура Украинской Премьер-Лиги "Днепр-1"– "Оболонь" стало плохо одному из операторов, которые обеспечивали трансляцию матча с ужгородского стадиона "Авангард", сообщил журналист Игорь Семйон, пишет УНН.
Детали
Оператору, который работал на специальной тв-платформе на одном из секторов стадиона, стало плохо и он потерял сознание. Сразу мужчине оказали помощь врачи, которые дежурили на мероприятии.
Этот эпизод не повлиял на трансляцию поединка, сам матч из-за него также не останавливали.
Предварительно известно, что причиной головокружения стала жара, ведь термометр на стадионе показывал температуру воздуха +36.
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