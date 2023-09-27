Велика Британія не буде грати з юніорськими збірними росії попри рішення УЄФА

Деталі

Федерація футболу Англії заявила, що дотримуватиметься своєї позиції, згідно з якою жодна з її команд, юніорська чи старша, не гратиме за національну команду, яка представлятиме росію.

У заяві FA йдеться: «Ми не підтримуємо позицію повторного допуску росії до змагань УЄФА за віковими категоріями, і наша позиція залишається такою, що збірні Англії не гратимуть проти росії».

Доповнення

Рішення УЄФА було оголошено в той же час, коли гра жіночої Ліги націй у Вірменії стала першим європейським матчем, проведеним російськими офіційними особами після вторгнення в Україну. Російські арбітри не були спеціально заборонені УЄФА, але жоден не був обраний, поки Віра Опейкіна та три асистенти не були обрані цього місяця для гри Вірменія – Казахстан.

Проблеми з подорожами по Європі для громадян росії — труднощі з отриманням віз і обмежені варіанти перельоту — стали причиною того, що УЄФА не призначав арбітрів з цієї країни, і не відразу зрозуміло, де зараз можуть грати російські молодіжні команди.

Минулого року УЄФА розірвав угоду про спонсорство Ліги чемпіонів із російською державною енергетичною компанією «Газпром». Фінал Ліги чемпіонів 2022 року також був перенесений зі стадіону, що належить «Газпрому» в санкт-петербурзі, до Парижа за три місяці.

Нагадаємо

Виконавчий комітет УЄФА прийняв рішення, яким допускає до міжнародних турнірів молодіжні збірні рф (до 17 років). Проте комітет передбачає, що на матчах не буде прапора країни-агресора, гімну, національної ігрової форми.