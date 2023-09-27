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Великобритания не будет играть с юниорскими сборными россии несмотря на решение УЕФА

Великобритания не будет играть с юниорскими сборными россии несмотря на решение УЕФА

Киев • УНН

 • 344183 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Великобритания откажется играть с любыми юниорскими сборными россии, несмотря на решение УЕФА снова допустить команды страны к еврокубкам в этом сезоне. Об этом пишет The Times, передает УНН.

Детали 

Федерация футбола Англии заявила, что будет придерживаться своей позиции, согласно которой ни одна из ее команд, юниорская или старшая, не будет играть за национальную команду, которая будет представлять россию. 

В заявлении FA говорится: «Мы не поддерживаем позицию повторного допуска россии к соревнованиям УЕФА по возрастным категориям, и наша позиция остается такой, что сборные Англии не будут играть против россии».

Дополнение

Решение УЕФА было объявлено в то же время, когда игра женской Лиги наций в Армении стала первым европейским матчем, проведенным российскими официальными лицами после вторжения в Украину. Российские арбитры не были специально запрещены УЕФА, но ни один не был выбран, пока Вера Опейкина и три ассистента не были выбраны в этом месяце для игры Армения – Казахстан.

Проблемы с путешествиями по Европе для граждан россии — трудности с получением виз и ограниченные варианты перелета — стали причиной того, что УЕФА не назначал арбитров из этой страны, и не сразу понятно, где сейчас могут играть российские молодежные команды.

В прошлом году УЕФА разорвал соглашение о спонсорстве Лиги чемпионов с российской государственной энергетической компанией «Газпром». Финал Лиги чемпионов 2022 года также был перенесен со стадиона, принадлежащего «Газпрому» в Санкт-Петербурге, в Париж за три месяца.

Напомним

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допускает к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет). Однако комитет предусматривает, что на матчах не будет флага страны-агрессора, гимна, национальной игровой формы.

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