УАФ прокомментировала решение УЕФА: союз толерантно относится к российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украинская Ассоциация Футбола решительно осуждает сегодняшнее решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям команд U-17 из РФ и требует сохранения предыдущих решений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram УАФ.
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“Украинская ассоциация футбола настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций”, - говорится в сообщении.
Детали
УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и обращается к другим ассоциациям-членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из рф при условии их допуска.
Ассоциация убеждена, что принятие подобных решений о постепенном возвращении команд из рф к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет российская федерация против Украины, является безосновательным и таким, что толерантно относится к российской агрессивной политике.
“Решительно призываем УЕФА пересмотреть данное решение и оставить в силе предыдущее решение о полном отстранении любых команд из рф от участия в международных соревнованиях”, - добавляет УАФ.
Дополнение
Великобритания откажется играть с любыми юниорскими сборными россии, несмотря на решение УЕФА вновь допустить команды страны к еврокубкам в этом сезоне.
Напомним
Исполнительный комитет УЕФА принял решение, которым допускает к международным турнирам молодежные сборные рф (до 17 лет). Однако комитет предусматривает, что на матчах не будет флага страны-агрессора, гимна, национальной игровой формы.