Збірна України бойкотуватиме Кубок Європи з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українська збірна з боксу відмовилася виступати на Кубку Європи у Чорногорії через участь спортсменів із країни-агресора. Про це повідомила у середу Федерація боксу України, пише УНН.
Цитата
"Українська збірна з боксу не прийматиме участь в Кубку Європи, який проходитиме в Чорногорії, через присутність там спортсменів із країни-агресора", - ідеться у заяві.
Нагадаємо
Українська асоціація футболу повідомила, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд з рф за умови їх допуску.