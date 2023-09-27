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Збірна України бойкотуватиме Кубок Європи з боксу

Збірна України бойкотуватиме Кубок Європи з боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Українська збірна з боксу відмовилася виступати на Кубку Європи у Чорногорії через участь спортсменів із країни-агресора. Про це повідомила у середу Федерація боксу України, пише УНН.

Цитата

"Українська збірна з боксу не прийматиме участь в Кубку Європи, який проходитиме в Чорногорії, через присутність там спортсменів із країни-агресора", - ідеться у заяві.

Нагадаємо

Українська асоціація футболу повідомила, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд з рф за умови їх допуску.

Українські Національні Новини

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