Збірна України бойкотуватиме Кубок Європи з боксу

Цитата

"Українська збірна з боксу не прийматиме участь в Кубку Європи, який проходитиме в Чорногорії, через присутність там спортсменів із країни-агресора", - ідеться у заяві.

Нагадаємо

Українська асоціація футболу повідомила, що не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд та звертається до інших асоціацій-членів УЄФА з проханням бойкотувати можливі матчі за участі команд з рф за умови їх допуску.