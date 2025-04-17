Украинка Светлана Москвина завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинка Светлана Москвина – бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины, передает УНН.

Детали

Украинская спортсменка по тяжелой атлетике Светлана Москвина завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 64 кг.

В группе А спортсменка продемонстрировала уверенное выступление. В рывке Светлана подняла штангу весом 100 кг, что принесло ей серебряную медаль в этом упражнении. В толчке результат 121 кг позволил ей финишировать седьмой. Общая сумма 221 кг обеспечила украинке третье место в общем зачете.

Также в этой категории выступала другая представительница Украины – Виталия Филиппов. Она соревновалась в группе В и по итогам двоеборья с результатом 209 кг заняла десятую позицию среди всех участниц.

Напомним

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала золото в рывке (93 кг) и бронзу в сумме двоеборья (201 кг) на Чемпионате Европы в Кишиневе. Соревнования продлятся до 21 апреля.

Украинка Ольга Ивженко завоевала "золото" и "бронзу" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике