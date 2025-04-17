Українка Світлана Москвіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів
Ексклюзив
13:28 • 5872 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
13:06 • 12663 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

13:01 • 14629 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
12:16 • 17899 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

11:35 • 23919 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
09:48 • 38482 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 50023 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 65154 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Ексклюзив
17 квітня, 05:54 • 84895 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну

16 квітня, 11:59 • 113731 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
6м/с
27%
Популярнi новини

Окупанти намагаються прорвати оборону біля Борової на Харківщині

17 квітня, 03:57 • 53553 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 87415 перегляди

Британія підтримає передачу Taurus Україні, але за однієї умови - The Telegraph

17 квітня, 06:42 • 44277 перегляди

Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

08:50 • 34810 перегляди

Grok від xAI Маска наздоганяє ChatGPT та Gemini з функцією "пам'яті"

09:00 • 37952 перегляди
Публікації

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

13:35 • 5572 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

12:47 • 14792 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 84876 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 87842 перегляди

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 97880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

13:03 • 3774 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

09:32 • 14473 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 111467 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 53827 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 53524 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Українка Світлана Москвіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Київ • УНН

 • 2548 перегляди

Українка Світлана Москвіна здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 64 кг. У ривку вона взяла срібло, піднявши 100 кг.

Українка Світлана Москвіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка Світлана Москвіна – бронзова призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України, передає УНН.

Деталі

Українська спортсменка з важкої атлетики Світлана Москвіна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 64 кг.

У групі А спортсменка продемонструвала впевнений виступ. У ривку Світлана підняла штангу вагою 100 кг, що принесло їй срібну медаль у цій вправі. У поштовху результат 121 кг дозволив їй фінішувати сьомою. Загальна сума 221 кг забезпечила українці третє місце в загальному заліку.

Також у цій категорії виступала інша представниця України – Віталія Филипів. Вона змагалася у групі В і за підсумками двоборства з результатом 209 кг посіла десяту позицію серед усіх учасниць.

Нагадаємо

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула золото у ривку (93 кг) та бронзу у сумі двоборства (201 кг) на Чемпіонаті Європи в Кишиневі. Змагання триватимуть до 21 квітня.

Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики14.04.25, 22:22 • 3021 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
Україна
Brent
$66.76
Bitcoin
$84,772.90
S&P 500
$5,295.75
Tesla
$243.59
Газ TTF
$35.69
Золото
$3,341.81
Ethereum
$1,600.98