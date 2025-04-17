Українка Світлана Москвіна виборола "бронзу" на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка Світлана Москвіна – бронзова призерка чемпіонату Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє Федерація важкої атлетики України, передає УНН.

Деталі

Українська спортсменка з важкої атлетики Світлана Москвіна виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у ваговій категорії до 64 кг.

У групі А спортсменка продемонструвала впевнений виступ. У ривку Світлана підняла штангу вагою 100 кг, що принесло їй срібну медаль у цій вправі. У поштовху результат 121 кг дозволив їй фінішувати сьомою. Загальна сума 221 кг забезпечила українці третє місце в загальному заліку.

Також у цій категорії виступала інша представниця України – Віталія Филипів. Вона змагалася у групі В і за підсумками двоборства з результатом 209 кг посіла десяту позицію серед усіх учасниць.

Нагадаємо

Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула золото у ривку (93 кг) та бронзу у сумі двоборства (201 кг) на Чемпіонаті Європи в Кишиневі. Змагання триватимуть до 21 квітня.

Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики