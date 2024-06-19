Украине удалось вернуть 16-летнего парня, которого с временно оккупированной территории вывезли на территорию рф родственники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

В Минреинтеграции обратился Илья, военнослужащий Вооруженных Сил. Он сообщил, что в россии находится его младший брат Святослав. Родителей у ребят нет, а брата с ВОТ в россию вывезли родственники. Святослав очень хотел вернуться в Украину, но самостоятельно сделать этого не мог.

Долгое время старший брат Илья пытался самостоятельно найти способы его вернуть.

Наконец-то братья снова вместе. 18 июня Святослав прибыл в Украину и смог обнять самого родного человека - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что удалось организовать возвращение парня в тесном сотрудничестве с МИД, Посольством Украины в Беларуси, Генконсульством Украины в Люблине и при содействии Украинской сети за права ребенка.

Дополнение

В Минреинтеграции напомнили, что если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на ВОТ или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту ведомства Наталье Емец по номеру: (050) 562-03-13.

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