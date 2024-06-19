Україні вдалося повернути із рф ще одного підлітка - брата військовослужбовця
Київ • УНН
Україні вдалося повернути 16-річного хлопця, вивезеного родичами з тимчасово окупованої території до Росії, за допомогою різних державних органів.
Україні вдалося повернути 16-річного хлопця, якого з тимчасово окупованої території вивезли на територію рф родичі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
До Мінреінтеграції звернувся Ілля, військовослужбовець Збройних Сил. Він повідомив, що у росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з ТОТ до росії вивезли родичі. Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг.
Тривалий час старший брат Ілля намагався самотужки знайти способи його повернути.
Нарешті брати знову разом. 18 червня Святослав прибув в Україну і зміг обійняти найріднішу людину
Зазначається, що вдалося організувати повернення хлопця у тісній співпраці з МЗС, Посольством України в Білорусі, Генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини.
Доповнення
У Мінреінтеграції нагадали, що якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на ТОТ або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю відомства Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.
Парламентарії 46 країн Ради Європи шукатимуть механізми повернення українських дітей, депортованих рф19.06.24, 12:05 • 103327 переглядiв