Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня - ОП
Киев • УНН
21-летнего парня спасли из оккупации от принудительного призыва. Он получил повестку без паспорта, только со свидетельством о рождении, но благодаря сестре его эвакуировали.
Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф
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По его словам, не имея даже паспорта, только украинское свидетельство о рождении, парень получил звонок с требованием явиться в военкомат, а впоследствии — и угрозы силового вывоза. Благодаря поддержке сестры и слаженной работе проекта Helping to Leave, парня удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.
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