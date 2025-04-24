Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня - ОП

$41.670.15
47.540.17
ukenru
рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский
18:25 • 8500 просмотра

рф, предварительно, ударила по Киеву северокорейской баллистической ракетой, спецслужбы проверяют детали - Зеленский

Эксклюзив
16:02 • 23496 просмотра

В Минэкономики ответили, планируются ли изменения в правилах бронирования работников

24 апреля, 12:42 • 43014 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

24 апреля, 11:00 • 60817 просмотра

Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля

23 апреля, 17:58 • 155883 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 178024 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 249148 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 110760 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 197498 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 62240 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+18°
1.7м/с
62%
746 мм
Популярные новости

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79530 просмотра

Первые минуты после удара рф по Киеву: Белошицкий показал видео

24 апреля, 12:26 • 39398 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24684 просмотра

В результате вражеского обстрела поврежден железнодорожный вокзал Краматорска - Укрзализныця

14:45 • 12019 просмотра

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15785 просмотра
публикации

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 79656 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 249148 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 143711 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 197498 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 148154 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Виталий Кличко

Владимир Зеленский

Сирил Рамафоса

Анджей Дуда

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Южная Африка

Франция

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл обнаружила новое сходство между своими детьми и детьми Кейт после того, как ее обвинили в копировании гардероба Джорджа и Шарлотты

15:17 • 15863 просмотра

Бен Аффлек рассказал, почему дети критикуют его фильмы, говоря: "Это ужасно!"

14:13 • 24763 просмотра

Джейсон Биггс взял под контроль свое здоровье: в борьбе с пагубными привычками звезда "Американского пирога" сильно изменился

24 апреля, 08:47 • 62286 просмотра

Режиссер фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" хотела вернуть Геллар

24 апреля, 06:58 • 92606 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 57653 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Нью-Йорк Таймс

9К720 Искандер

КАБ-250

Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня - ОП

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

21-летнего парня спасли из оккупации от принудительного призыва. Он получил повестку без паспорта, только со свидетельством о рождении, но благодаря сестре его эвакуировали.

Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня - ОП

Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф 

- сообщил Ермак.

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф02.04.25, 22:23 • 134343 просмотра

По его словам, не имея даже паспорта, только украинское свидетельство о рождении, парень получил звонок с требованием явиться в военкомат, а впоследствии — и угрозы силового вывоза. Благодаря поддержке сестры и слаженной работе проекта Helping to Leave, парня удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Украина вернула более 1270 детей из рф и оккупированных территорий09.04.25, 20:07 • 10454 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Андрей Ермак
Украина
Brent
$66.40
Bitcoin
$93,393.00
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.57
Золото
$3,346.71
Ethereum
$1,763.72