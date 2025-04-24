Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня - ОП

Украине удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф. Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из оккупации 21-летнего парня, который оказался под угрозой принудительного призыва в армию рф - сообщил Ермак.

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По его словам, не имея даже паспорта, только украинское свидетельство о рождении, парень получил звонок с требованием явиться в военкомат, а впоследствии — и угрозы силового вывоза. Благодаря поддержке сестры и слаженной работе проекта Helping to Leave, парня удалось эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

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