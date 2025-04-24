Україні вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця - ОП

Україні вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії рф. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії рф - повідомив Єрмак.

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За його словами, не маючи навіть паспорта, лише українське свідоцтво про народження, хлопець отримав дзвінок із вимогою з’явитися до військкомату, а згодом — і погрози силового вивезення. Завдяки підтримці сестри та злагодженій роботі проєкту Helping to Leave, хлопця вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

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