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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

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Україні вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця - ОП

Київ • УНН

 • 2380 перегляди

21-річного хлопця врятували з окупації від примусового призову. Він отримав повістку без паспорта, лише зі свідоцтвом про народження, але завдяки сестрі його евакуювали.

Україні вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця - ОП

Україні вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії рф. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.

В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з окупації 21-річного хлопця, який опинився під загрозою примусового призову до армії рф 

- повідомив Єрмак.

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф02.04.25, 22:23 • 134343 перегляди

За його словами, не маючи навіть паспорта, лише українське свідоцтво про народження, хлопець отримав дзвінок із вимогою з’явитися до військкомату, а згодом — і погрози силового вивезення. Завдяки підтримці сестри та злагодженій роботі проєкту Helping to Leave, хлопця вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію.

Україна повернула понад 1270 дітей з рф та окупованих територій09.04.25, 20:07 • 10454 перегляди

Антоніна Туманова

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