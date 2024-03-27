"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы защитить Харьков, Херсон и приграничье от российских обстрелов. Об этом написал глава Офиса Президента Украины - Андрей Ермак, передает УНН.

Нам нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам, по гражданским людям. Харьков, Херсон, приграничье... везде с неба действуют эти чудовища. россия - это страна-ИДИЛ, страна-террорист. - написал Ермак.

Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Дополнительно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил срочную потребность Украины в большем количестве систем ПВО Patriot и подобных ей на фоне увеличения интенсивности атак рф баллистическими ракетами, указав, что усиление ПВО спасет тысячи жизней, сэкономит значительные ресурсы для украинских партнеров, прикроет наши войска и позволит им переломить ход войны в пользу Украины