"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  52906 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  100084 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  104548 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  131608 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124455 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138370 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125697 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143455 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134818 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179869 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  477346 просмотра

"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

Украине срочно нужно больше систем противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить такие города, как Харьков, Херсон и приграничные районы от российских обстрелов и ракетных атак.

Война •   •  9446 просмотра
"Украине нужно больше ПВО/ПРО, чтобы россияне боялись летать и бить по нашим городам" - Ермак

Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

Парламентская комиссия Литвы пришла к выводу, что глава Департамента государственной безопасности помогал президенту Науседе в избирательной кампании 2019 года, собирая разведывательную информацию о его ближайшем окружении.

Новости Мира •   •  7117 просмотра
Парламентская комиссия выдвинула обвинения президенту Литвы по "делу обличителей"

россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

37-летний мужчина получил ранения в результате удара российского беспилотника в селе Веселое Херсонской области.

Общество •   •  8226 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: ранен 37-летний мужчина

Медведчук попал под санкции Чехии: что известно

Чешское правительство добавило Виктора Медведчука, пророссийского политика, обвиняемого в государственной измене, и двух связанных с ним лиц в свой национальный санкционный список за деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Война •   •  10047 просмотра
Медведчук попал под санкции Чехии: что известно

По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов

Новый тип боеприпасов большой дальности ударил по Харькову с расстояния около 90 км, вызвав многочисленные жертвы, разбив более 300 окон, повредив жилые кварталы и школу, что стало первой подобной атакой на город в 2024 году.

Общество •   •  7610 просмотра
По Харькову был запущен снаряд с дистанции примерно 90 км - Синегубов

Сервис Samsung Pay прекратит поддержку платежных карточек рф "Мир"

Samsung Pay прекратит поддержку российских платежных карт "Мир" с апреля 2024 года, автоматически удалив из сервиса все ранее добавленные карты "Мир".

Новости Мира •   •  7260 просмотра
Сервис Samsung Pay прекратит поддержку платежных карточек рф "Мир"

Украинские военные поздравили нового главу Минобороны Литвы и обсудили расширение двустороннего оборонного сотрудничества

Украинское военное руководство поздравило Лауринаса Касчунаса с назначением на должность нового Министра обороны Литвы, обсудило текущую ситуацию на украинском фронте и пути расширения двустороннего оборонного сотрудничества с Литвой.

Война •   •  9961 просмотра
Украинские военные поздравили нового главу Минобороны Литвы и обсудили расширение двустороннего оборонного сотрудничества

Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

Операционная прибыль H&amp;M в первом квартале выросла больше, чем ожидалось, до 196 млн долларов, что привело к скачку акций компании на 13%.

Экономика •   •  8323 просмотра
Акции H&M выросли на 13% из-за неожиданного увеличения прибыли

Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок

В результате российского удара по Харькову один человек погиб и 18 получили ранения, в том числе четверо детей в возрасте от трех месяцев до тринадцати лет, были повреждены жилые кварталы, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  7720 просмотра
Атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 18, среди них - трехмесячный ребенок

На Николаевщине обнаружили труп без ног, погибший проигнорировал предупреждение о минной опасности - Силы Обороны Юга

В Николаевской области нашли труп мужчины без ног после того, как он проигнорировал предупреждение о минной опасности в прибрежной зоне и подошел к урезу воды, где, вероятно, наткнулся на взрывоопасный предмет, что вызвало смертельные травмы.

Война •   •  9754 просмотра
На Николаевщине обнаружили труп без ног, погибший проигнорировал предупреждение о минной опасности - Силы Обороны Юга