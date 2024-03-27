Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Воздушные силы Украины могут сбивать российские ракеты "Циркон" с помощью систем SAMP/T и Patriot. Однако Украина нуждается в большем количестве таких систем ПВО. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире Радио Свободы, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, есть ли чем противостоять баллистике Воздушным силам сегодня, или это могут сбивать только Patriot, Евлаш ответил: "Конечно. Например, против баллистики еще используются такой комплекс, как SAMP/T. Но конечно, что баллистика это сложный ракетный комплекс и перехватить его несколько сложнее. Однако благодаря нашим партнерам мы имеем средства поражения, конечно нам их нужно больше, поскольку очень большой фронт".

По его словам, у врага очень много различных ракет, которые они применяют достаточно интенсивно.

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Для того, чтобы прикрыть хотя бы какую-то основную часть, применяя различные нестандартные подходы, креативные подходы маневрирования, нам необходимо больше этих систем, поскольку у нас есть и атомные электростанции, у нас есть гидроэлектростанции и т.д., и все это требует мощного усиления - отметил Евлаш.

Он отметил, что "Циркон" - это очень-очень быстрое оружие.

Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 Махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 Маха. Именно в этот момент мы можем применять наши комплексы, которые являются противобаллистическими. Это SAMP/T, Patriot, которые могут наносить мощные поражения и сбивать даже вот такое оружие - рассказал Евлаш.

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