Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  46302 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  83516 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  126385 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  122553 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  137844 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125368 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143323 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134777 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179833 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167144 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  469919 просмотра

Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Украина имеет системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T и Patriot, которые могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Циркон", но нуждается в большем количестве таких систем для защиты критически важной инфраструктуры вдоль большой линии фронта, по словам представителя Воздушных сил Украины.

Война •   •  17500 просмотра
Евлаш рассказал чем украинская ПВО может сбивать "Цирконы" рф

Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина

61-летняя женщина погибла, когда российские войска попали беспилотником-камикадзе в жилой дом в селе Михайловка Херсонской области.

Война •   •  19877 просмотра
Вражеский дрон ударил по жилому дому в поселке на Херсонщине: погибла пожилая женщина

Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Турция задержала 147 человек в рамках операций против ИГИЛ, в то время как появились сообщения о том, что двое подозреваемых в совершении теракта в москве посетили Стамбул до этого инцидента.

Новости Мира •   •  16830 просмотра
Турция декларирует борьбу с ИГИЛ на фоне информации о посещении Стамбула московскими террористами

Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18195 просмотра
Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro

В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

В Украине ожидается теплая погода с температурой до +22°C, за исключением кратковременного похолодания 3-4 апреля.

Общество •   •  18509 просмотра
В Украине в ближайшее время теплая погода, но с кратковременным похолоданием - синоптик

Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

Россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированной территории и в россии, угрожая выселением из пунктов временного размещения, если они откажутся принимать российские паспорта.

Война •   •  18673 просмотра
Депортированных в россию украинцев заставляют получать российские паспорт - Центр нацсопротивления

В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ

Две баллистические ракеты якобы были сбиты вблизи новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии, а обломки были найдены в 500 метрах от станции.

Новости Мира •   •  15718 просмотра
В россии снова была атакована новочеркасская ГРЭС - росСМИ

Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Протесты бельгийских фермеров в Брюсселе переросли в беспорядки: полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, которые бросали навоз, яйца и фейерверки, в результате чего пострадали два офицера полиции и пожарный.

Новости Мира •   •  14927 просмотра
Протесты бельгийских аграриев привели к жестоким столкновениям: полиция применяла водометы, фермеры бросались навозом

Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

Украинские войска отбили три атаки российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся противнику значительные потери - около 3 десятков убитыми и ранеными.

Война •   •  18838 просмотра
Силы обороны отбили три штурма армии рф на левом берегу Днепра

На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп

Демобилизация военнослужащих срочной службы начнется на следующей неделе и продлится до конца мая, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  19936 просмотра
На следующей неделе начнется демобилизация срочников - нардеп