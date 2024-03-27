Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Заявления об эффективности "Цирконов" россией были скорее актом военно-политического давления, с целью продемонстрировать силу и создать впечатление непревзойденности. Такое мнение высказал журналисту УНН военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По словам военного эксперта, россияне солгали, называя "Циркон" неуязвимым для систем ПВО из-за аэробаллистической траектории.

Использование "Цирконов" по территории Украины доказало, что тактико-технические характеристики этих ракет являются преувеличениями. То есть все заявления российской стороны о гиперзвуковом характере и соответствующей дальности поражения не соответствуют действительности. Сам факт использования "Цирконов", рф использовала в качестве военно-политического давления, мол, что их не сможет сбить ПВО - считает Снегирев.

Эксперт отметил, что сейчас враг ведет обстрел с использованием всех типов ракет, как наземного так и морского базирования (последние запускаются как с надводных так и с подводных лодок). Относительно стратегических бомбардировщиков, Ту-95МС или Ту-160, как правило, они осуществляют пуски с аэродромов Энгельс или Оленья.

Напомним

россия 25 марта нанесла удар по Киеву, вероятно, использовав ракеты "Циркон". Воздушные силы уничтожили цели, однако, от падения обломков были повреждены здания. В результате атаки пострадало десять человек.

В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"

Добавим

Представитель Воздушных Сил Украины Илья Евлаш отметил, что использование "Цирконов" вероятно свидетельствует о дефиците оружия у врага.

"Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется только в отдельных случаях, используют различные пусковые установки, типа "Бастион", "Бал". Однако мы можем сказать о том, что, если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет - крылатых ракет "Калибров", "Искандеров", других ракет - они бы применяли их", - считает Евлаш.

"Циркон" россияне использовали для ударов по украинским городам и ранее, в частности, во время атаки 7 февраля этого года.

Факт использования тогда ракеты 3М22 "Циркон" подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Тогда же было установлено, что эта ракета была собрана недавно. Также эксперты установили, что ракета не соответствует тем характеристикам, которые заявлены в открытых источниках.

Согласно открытым источникам, 3М22 "Циркон" - противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета принята на вооружение в январе 2023 года. Имеет такие заявленные врагом характеристики: дальность - 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м. Тогда как реальная скорость, с которой летела ракета, - не более 2,5 тысяч километров.

"Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки.

Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет", - рассказал тогда директор КНИИСЭ Александр Рувин.