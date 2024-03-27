В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"
Киев • УНН
Боеголовка российской ракеты "Циркон" содержит не более 40 килограммов взрывчатки и является меньшей по сравнению с ракетами Х-101 и Х-22, утверждают эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
В боевой части ракеты "Циркон" содержится не более 40 килограммов взрывчатки. Боевая часть этой ракеты является меньшей по сравнению с ракетами "Х-101" и "Х-22". Об этом "Суспільному" рассказал руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий, пишет УНН.
Детали
"Анализы мы еще поводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть мала: в сравнение и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", - рассказал эксперт КНИИСЭ.
Добавил, что эта разрекламированная ракета не выполняет свою боевую задачу.
"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле до боевого применения ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", - отметил Кульчицкий.
Напомним
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".
"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.
Добавил, что ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.
"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.
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