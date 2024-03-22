"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф

На фоне очередного массированного обстрела украинской энергоинфраструктуры госпожа посол США Бриджит Бринк призвала Вашингтон к новому пакету помощи для Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в Х.

Детали

По ее словам, атаки россии нарушают международное право и угрожают гражданским.

Уже второй день подряд вся Украина просыпается еще до рассвета из-за угрозы гиперзвуковых и крылатых ракет. Варварские атаки России по всей стране продолжают угрожать гражданскому населению и нарушают международное право. Украине нужна наша помощь сейчас - говорится в заметке госпожи посол.

Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Напомним

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 марта уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет.