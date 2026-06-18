Украине критически не хватает систем ПВО и артиллерийских снарядов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об острой потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. Об этом он сказал во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.

Глава государства отметил, что этот вопрос он обсуждал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Вчера я поднял два насущных вопроса с Марком. Первое – это количество систем ПВО. Второе – это артиллерийские снаряды. Сейчас недостаточно и того, и другого. И то, и другое насущно необходимо