Украине критически не хватает систем ПВО и артиллерийских снарядов – Зеленский
Киев • УНН
Зеленский на Рамштайне заявил об острой потребности в ПВО и снарядах. Текущих объемов производства в Европе и финансирования недостаточно для нужд ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об острой потребности Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. Об этом он сказал во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.
Глава государства отметил, что этот вопрос он обсуждал с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Вчера я поднял два насущных вопроса с Марком. Первое – это количество систем ПВО. Второе – это артиллерийские снаряды. Сейчас недостаточно и того, и другого. И то, и другое насущно необходимо
По его словам, нынешних объемов производства и финансирования недостаточно для покрытия потребностей Украины.
Средств, которые выделяются на это сейчас, недостаточно. Объемов, которые производит Европа, недостаточно. Того, что получает украинская армия, недостаточно. Но мы можем увеличить все это, возможности есть
Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО для Украины на заседании "Рамштайн"18.06.26, 13:55 • 1972 просмотра