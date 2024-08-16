Киев • УНН
Министерство экономики Украины создало информационную панель для отслеживания выполнения плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС. Панель позволяет правительству, партнерам и общественности мониторить прогресс реализации индикаторов.
Министерство экономики Украины запустило информационную панель для мониторинга выполнения Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство экономики.
Постоянный контроль и прозрачность по реализации индикаторов Плана Украины - одна из приоритетных задач Министерства экономики в процессе координации выполнения программы. Теперь каждый желающий может в режиме онлайн отслеживать эффективность работы правительства в этом процессе
Сообщается, что тематическая инфопанель позволит правительству, международным партнерам, а также бизнесу и общественности отслеживать процесс выполнения индикаторов пПлана для Ukraine Facility. В частности пользователям доступны фильтры, которые позволяют отображать индикаторы в соответствии с направлениями, исполнителей, сроков реализации и достигнутого прогресса.
Напомним
Послы ЕС одобрили первый платеж Украине по программе Ukraine Facility в размере 4,2 млрд евро. Следующим шагом будет утверждение Советом ЕС по письменной процедуре.
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