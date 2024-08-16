Министерство экономики Украины запустило информационную панель для мониторинга выполнения Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство экономики.

Постоянный контроль и прозрачность по реализации индикаторов Плана Украины - одна из приоритетных задач Министерства экономики в процессе координации выполнения программы. Теперь каждый желающий может в режиме онлайн отслеживать эффективность работы правительства в этом процессе - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Сообщается, что тематическая инфопанель позволит правительству, международным партнерам, а также бизнесу и общественности отслеживать процесс выполнения индикаторов пПлана для Ukraine Facility. В частности пользователям доступны фильтры, которые позволяют отображать индикаторы в соответствии с направлениями, исполнителей, сроков реализации и достигнутого прогресса.

Напомним

Послы ЕС одобрили первый платеж Украине по программе Ukraine Facility в размере 4,2 млрд евро. Следующим шагом будет утверждение Советом ЕС по письменной процедуре.

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