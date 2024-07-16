Киев • УНН
Чешская Республика готова присоединиться к европейской инициативе Ukraine Facility и сотрудничать с Украиной в таких важных сферах, как железнодорожный транспорт, энергетика и строительство путем привлечения чешских компаний к конкретным проектам.
Чехия готова присоединиться к европейской инициативе - инструмент Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.
Чешская Республика готова присоединиться к европейской инициативе инструмент для Украины - Ukraine Facility. Мы говорили здесь на нашей встрече о конкретных возможных проектах. Мне приятно, что я могу констатировать, что чешские фирмы очень заинтересованы в присоединении к этому проекту. Мы имеем возможность сотрудничать в важных областях - это железнодорожный транспорт, энергетика, строительство
Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов11 июля 2024, 15:20 • 33672 просмотра
Дополнение
Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования в рамках фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро.
Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на 5,27 млрд евро в рамках Ukraine Facility в течение ближайших четырех лет.