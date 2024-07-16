Чехия готова присоединиться к европейской инициативе - инструмент Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает корреспондент УНН.

Чешская Республика готова присоединиться к европейской инициативе инструмент для Украины - Ukraine Facility. Мы говорили здесь на нашей встрече о конкретных возможных проектах. Мне приятно, что я могу констатировать, что чешские фирмы очень заинтересованы в присоединении к этому проекту. Мы имеем возможность сотрудничать в важных областях - это железнодорожный транспорт, энергетика, строительство - рассказал Фиала.

Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

Дополнение

Украина получила от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования в рамках фонда Ukraine Facility на 50 млрд евро.

Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на 5,27 млрд евро в рамках Ukraine Facility в течение ближайших четырех лет.