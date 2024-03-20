Украина за время полномасштабной войны получила от ЕС и стран-членов 88 млрд евро

Украина за более чем два года полномасштабной войны получила 88 млрд евро в виде помощи от ЕС и государств-членов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного заявления для прессы с президентом Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает УНН.

В течение более 2 лет после начала российского вторжения мы получили в целом 88 млрд евро в виде помощи от ЕС и государств-членов ЕС - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что около половины этих средств направляются на поддержку бюджета, гуманитарную поддержку.

"Эти средства дали нам возможность поддерживать макрофинансовую стабильность и устойчивость, предоставили ресурсы которыми мы можем покрыть главные бюджетные расходы и помогать миллионам нашим гражданам", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Украина получила 4,5 млрд евро в рамках четырехлетней программы ЕС.