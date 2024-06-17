Сборная Украины в матче против Румынии за три минуты пропустила дважды. Голы на счету Резвана Марина и Денниса Дрегуша. Счет в матче - 3:0 в пользу румын, передает УНН.

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На 53 минуте игрок сборной Румынии протащил мяч до центра поля, после чего отдал пас на Рациу, который отдал на Мана. Ман начал смещаться в центр, чтобы пробить по воротам, но Николай Шапаренко помешал ему, однако мяч отскочил к Резвану Марину, который быстро оказался на мяче и сильно пробил в нижний угол Андрея Лунина.

Уже на 56 минуте румынский нападающий Дрегуш утроил преимущество своей сборной. Таким образом, счет в матче 3:0.

Напомним,

На 29 минут нападающий сборной Румынии Николае Станчу, после ошибки Андрея Лунина, открыл счет в матче Румыния - Украина.